O ministro da Educação toca saxofone e gaita para servidores do ministério

Servidores do Ministério da Educação se surpreenderam, no início da tarde desta terça-feira (28), ao ver o ministro da pasta, Abraham Weintraub, tocando saxofone e gaita no hall de entrada do prédio, em Brasília.

Ele estava almoçando quando soube que o coral do ministério fazia uma apresentação no local. Decidiu, então, pegar os seus instrumentos, que ficam no gabinete, para se juntar ao grupo. Um trecho da apresentação foi compartilhada pelo ministro no Twitter. “Ao sair do almoço aqui no MEC, me deparei com esses talentos. Não resisti!”, disse Weintraub na postagem.

Nos vídeos feitos pela plateia que acompanhava a apresentação, o ministro aparece tocando a música “Como é grande o meu amor por você”, de Roberto Carlos. A letra é cantada por membros do coral.

Fies

Em audiência na Comissão de Educação do Senado neste mês, o ministro da Educação chamou de “desastre” e “tragédia” o Fies, programa de financiamento estudantil criado no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e ampliado na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Weintraub também disse que a sugestão de reduzir investimentos na área de humanas e direcioná-los a disciplinas de exatas ou biologia, como engenharia e medicina, é baseada em números e critérios técnicos. Segundo ele, apenas 13% da produção na área de ciências sociais aplicadas, humanas e linguística têm impacto científico.

O ministro disse que a maioria das bolsas da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) seria destinada a estudantes da área de humanas. “Gente que é paga para estudar”, afirmou ele, e que, na maioria dos casos, não traria um retorno efetivo ao País. A Capes é uma fundação vinculada ao MEC responsável por conceder bolsas a estudantes de pós-graduação.

Weintraub ressaltou, no entanto, que pretende discutir o tema “de peito aberto” com o Congresso e que o MEC não “quer impor nada a ninguém”. Para ele, o modelo educacional aplicado no País deu errado e é necessário debater alternativas.

“O diálogo tem que ser feito com base em números, dados e premissas racionais. Que a gente se livre um pouco dos preconceitos”, comentou. Segundo um estudo feito pelo Ministério da Fazenda em 2017 sobre o impacto do Fies no patrimônio público, o não pagamento da dívida por parte dos beneficiários, os subsídios do governo e o custo administrativo do programa tiveram um impacto de R$ 7,9 bilhões, naquele ano, sobre os recursos da União.

