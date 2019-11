O músico Paulo Glanzmann, o Paulinho Mineiro, lança seu primeiro livro “Onde Nasce o Sol”

De uma caixa de pensamentos e frases guardadas numa caixinha desde a infância, nasceu um livro. O cantor, compositor e músico Paulo Glanzmann, o Paulinho Mineiro, natural de Juíz de Fora – MG, se prepara para lançar “Onde Nasce o Sol”, seu primeiro livro de pensamentos, em três datas no mês de novembro.

Morador de Porto Alegre desde 1995 e já indicado ao prêmio Açorianos de Música como melhor compositor de MPB, o músico reuniu neste projeto, diversos pensamentos que contemplam assuntos sobre a existência humana e ainda algumas letras das canções de sua autoria. Os eventos acontecem nos dias 07/11, de 19h às 22h, na Livraria Bamboletras, 08/11, de 14h30 às 15h30, na Feira do Livro de Porto Alegre e 22/11, de 19h às 22h, no Espaço Cultural 512.

O Mineiro sempre teve uma relação muito próxima com a música e a escrita, apesar de ser a primeira vez que se aventura no universo literário. Aos 11 anos, já arriscava algumas composições, que se tornaram mais fluentes na adolescência. Experienciava escrever algumas composições, mas quando rendiam apenas uma ou duas frases, guardava-as numa caixa para servirem de base para uma próxima composição.

E foi assim, resgatando esta caixa de memórias, que teve início o processo de escrita de “Onde Nasce o Sol” – “Quando abri aquela caixa e juntei aquelas frases com pensamentos mais atuais, comecei a pensar na ideia do livro. Na sequencia, inclui também as letras das minhas músicas e assim tudo foi surgindo naturalmente”, explicou.

O livro reúne 250 pensamentos e o autor contou com a orientação da Casa do Escritor no processo de concepção. Para esta primeira edição, foram editadas 500 cópias que estarão à venda pela Amazon. Segundo Paulo, “Como Nasce o Sol” não foi feito para, mas deve alcançar, aquelas pessoas que gostam de questionar, filosofar e rir – “Este primeiro trabalho é mais uma vontade de fazer e externar pensamentos, do que uma grande pretensão literária”, salientou.

SERVIÇO:

O QUE: O músico Paulo Glanzmann, o Paulinho Mineiro, lança seu primeiro livro “Onde Nasce o Sol”

QUANDO: Dias 07, 08 e 22 de novembro

ONDE: Livraria Bamboletras (R. Gen. Lima e Silva, 776), Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega, s/n) e Espaço Cultura 512 (R. João Alfredo, 512)