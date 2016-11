O Natal já começou nos parques da Disney

Depois do Halloween temático da Disney, o Natal já está sendo celebrado por lá. Em noites selecionadas deste mês, você poderá ver o show natalino “Mickey’s Very Christmas Party”, que acontece no Magic Kingdom. Vai ser impossível não se encantar com os personagens e suas roupas de fim de ano e os clássicos fogos de artifício. O evento para toda a família é inesquecível. Nada melhor para entrar no clima do que escutar músicas e admirar decorações de Natal.

A gente sabe que tudo que a Disney prepara para o seu público é sempre muito bem feito. Eles sabem como receber seus convidados. Não é à toa que é nessa época que a Disney recebe um dos seus maiores números de visitantes.

Além de toda a programação normal, que inclui paradas clássicas como “Mickey e o Papai Noel”, “Mickey’s Most Merriest Celebration”, “A Frozen Holiday Wish” e “Mickey’s Once Upon a Christmastime Parade”, a Disney também conta com um show natalino exclusivo para quem adquirir ingressos especiais para assisti-lo. A “Mickey’s Very Christmas Party” acontece em dias especiais, depois que o parque já está fechado.

Os tickets para assistir ao evento podem ser comprados no site oficial da Disney, pelo link https://disneyland.disney.go.com.

