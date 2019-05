O novo iOS vem aí! Veja tudo o que vai mudar no seu smartphone

A WWDC, ou WorldWide Developers Conference, é um evento anual da Apple destinado a desenvolvedores que trabalham com plataformas, serviços e tecnologias. Marcada para os dias entre 3 e 7 de junho, a WWDC 2019 deve ser palco da apresentação do novo iOS 13 e macOS 10.15, o que significa que as primeiras informações, funcionalidades e mudanças das novas plataformas serão anunciadas.

Além disso, rumores indicam uma série de novidades, como novos Mac Pro com construção modular amigável a upgrades e maior integração entre os sistemas para iPhone e computadores. Há ainda a possibilidade de que a Apple confirme a intenção de abandonar a Intel e migrar para seus próprios processadores. A seguir, veja tudo que a companhia pode anunciar durante a conferência.

Novos macOS e iOS

Todos os anos, a Apple envia à imprensa um convite que, em geral, antecipa alguns dos assuntos principais da conferência. Na edição 2019, a chamada consiste na imagem de um unicórnio com a cabeça explodindo em ícones, além das logos do serviço Arcade de jogos e da linguagem de programação Swift usada no iOS. Ainda é possível ver trechos de códigos de programação, mas nada fica muito claro.

O tal unicórnio é um dos animojis que o usuário pode encontrar nos novos iPhones, o que pode indicar que a empresa vai apresentar novidades nessa frente. Outro ícone no convite, do ARKit, fortalece a ideia de que serão mostradas novidades para a plataforma de realidade aumentada usada pela Apple.

Com relação ao iOS 13, os rumores apostam em um sistema operacional menos focado em funcionalidades inovadoras e mais centrado em experiência de uso, estabilidade e desempenho. Em termos de recursos, comenta-se que a companhia mostrará um modo escuro para a interface, uma ferramente que permite usar o iPad como tela para um Mac e um teclado estilo swipe no estilo que o Android oferece há alguns anos. Além disso, o novo sistema também receberia suporte a várias contas de usuários e até a possibilidade de alterar a resolução de um vídeo durante a sua reprodução.

Já o novo macOS 10.15, que substituirá o Mojave, é cercado de mistérios. Até agora, sabe-se que a Apple pretende expandir a integração da experiência de uso do sistema dos desktops com o iOS, mas novas funcionalidades e recursos são ainda detalhes desconhecidos. De acordo com o site Bloomberg , a ideia de unificar os dois sistemas tem nome: o projeto Marzipan pretende tornar as duas plataformas compatíveis entre si. Isso permitiria que desenvolvedores criassem um único aplicativo que se adaptasse e funcionasse tanto nos iPhones como nos Macs.

Apple Arcade

A plataforma de games via streaming da Apple pode ganhar destaque no evento que ocorre bem perto da maior feira da indústria de games, a E3, que começa no dia 11 de junho. As expectativas giram em torno de maiores detalhes sobre como o Arcade irá funcionar, como preços, datas de lançamento e talvez a confirmação de alguns títulos.

Troca para processadores ARM

Há anos, especula-se sobre a intenção da Apple de abandonar os produtos da Intel em seus notebooks e desktops, adotando a arquitetura ARM usada nos iPhones e iPads. Os sucessivos problemas da Intel com vulnerabilidades de segurança e a alta performance alcançada pelo A12 Bionic, do iPad Pro, fortalecem a ideia de que uma troca é possível para 2020.

Nesse cenário, a Apple teria de arrumar o terreno para que a comunidade de desenvolvedores se prepare para a troca, já que muito trabalho terá que ser refeito para readequar softwares escritos para rodar na arquitetura Intel.

Novos Macs

A WWDC é um evento para discutir softwares, serviços e tecnologia circulando as plataformas da Apple, de modo que lançamento de novo hardware no evento é algo improvável. Apesar disso, há precedentes que podem indicar a chegada de um novo MacBooks Pro e um Mac Pro, como apontam rumores. Em 2017, a Apple usou o espaço para lançar o HomePod e novos MacBooks Pro, por exemplo.

O Mac Pro é o desktop mais parrudo da Apple, uma workstation oferecida exatamente para o público que tende a comparecer na WWDC, de modo que o rumor tem alguma substância. Comenta-se que o novo computador está em desenvolvimento desde 2017 e terá uma abordagem mais modular para facilitar upgrades.

Deixe seu comentário: