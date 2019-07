O Paris Saint-Germain adotará estratégia do silêncio no caso Neymar

De volta aos treinos no PSG (Paris Saint-Germain) nesta segunda-feira (15), Neymar terá a sua situação conduzida de forma calma e silenciosa pelo clube francês. Segundo o canal de TV RMC Sports, da França, o time não pretende emitir qualquer comunicado oficial sobre punições ao atacante brasileiro.

A ideia é evitar entrar em “guerra” com o camisa 10, que, segundo a mídia europeia, tem interesse em se transferir de volta para o Barcelona. A conversa do jogador com o diretor de futebol do clube, Leonardo, na manhã desta segunda, foi curta e franca, com a intenção de aparar arestas e tranquilizar a situação, garante a emissora.

O jogador se apresentou na data que teria sido combinada com o clube por conta de compromissos com o seu instituto no Brasil, conforme informaram seu pai e sua assessoria. O elenco do clube francês, no entanto, já treinava desde o dia 8 deste mês, mesma data em que o PSG emitiu uma nota informando sobre a ausência de Neymar na reapresentação.

A RMC informa ainda que não há qualquer proposta do Barcelona pelo jogador. O brasileiro segue em recuperação de lesão no tornozelo direito.

Barcelona

O interesse de Neymar em sair do PSG e voltar ao Barcelona não é recente. Segundo o jornal italiano Corriere della Sera, o atacante brasileiro pediu ajuda aos ex-companheiros de ataque do clube espanhol, Messi e Suárez, para poder retornar ao time.

A mensagem, de acordo com a publicação, foi enviada no grupo de Whatsapp do qual o trio participa, cujo nome é “Sudacas”. Antes da Copa América, o argentino contou sobre a existência do grupo, sem revelar o teor das mensagens.

Em novembro de 2018, Neymar teria escrito, segundo a matéria: “Caros amigos, não consigo mais viver em Paris e ficar longe de Barcelona. Me ajudem a voltar”.

As atitudes recentes de Neymar reforçam o desejo do craque de deixar o PSG. Diretor esportivo do clube francês, Leonardo admitiu ao jornal Le Parisien contatos superficiais com o Barcelona pelo craque brasileiro, mas negou a existência de proposta.

Processo

Em meio à acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a um processo por sonegação fiscal que cobra R$ 69 milhões do atleta. Segundo um levantamento da Folha de S.Paulo, 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas estão indisponíveis.

Duas mansões em um condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá (SP), que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre os imóveis. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos, chamados pelo jogador de “parças”.

As mansões foram adquiridas pela família do jogador em 2011, mesmo ano em que o atleta recebeu adiantamento de 10 milhões de euros do Barcelona. O valor pago pela família do atleta foi de R$ 7 milhões pelas duas casas. Hoje, o valor de mercado das duas casas totaliza R$ 14 milhões.

