O Parlamento britânico voltou a rejeitar todas as alternativas apresentadas para a saída do Reino Unido da União Europeia

O Parlamento britânico rejeitou nesta segunda-feira (1º) todas as quatro opções apresentadas ao Brexit. Uma delas, a que propunha negociar uma união aduaneira permanente entre o Reino Unido e a União Europeia, foi recusada por apenas três votos.

Três das alternativas já tinham sido apresentadas na semana passada, quando oito propostas foram apresentadas e nenhuma foi aprovada. Mas, por serem as que mais tiveram votos favoráveis, voltaram à discussão.

As propostas votadas nesta segunda-feira foram as seguintes:

União aduaneira entre o Reino Unido e a União Europeia – rejeitada por 276 votos contra e 273 a favor;

Mercado comum e união aduaneira para manter o Reino Unido dentro de dois acordos do continente europeu – o EEA e o EFTA – rejeitada por 282 votos contra e 261 a favor;

Referendo confirmatório, ou seja, uma nova votação pública para confirmar qualquer que seja a decisão do Parlamento – rejeitada por 292 votos contra e 280 a favor;

Moção de supremacia parlamentar, que, na prática, dá ao Parlamento o poder de decidir se o Reino Unido deixará o bloco realmente sem acordo ou se o Brexit simplesmente é cancelado e o país permanece na União Europeia – rejeitada por 292 votos contra e 191 a favor.

Após a votação, o secretário do Brexit, Stephen Barclay, ressaltou que nenhuma alternativa conseguiu obter a maioria dos votos, e que por isso a única chance de conseguir deixar a União Europeia sem um acordo ainda é o Parlamento aprovar o acordo de Theresa May, já rejeitado três vezes.

Mas o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, argumentou que, se May teve a oportunidade de submeter seu acordo três vezes à votação, também as propostas dos parlamentares devem ter as mesmas chances e passar por uma nova avaliação. Especialmente, destacou, pela quase aprovação da união aduaneira nessa segunda votação.

A decisão de voltar a votar as propostas nesta segunda-feira (além de acrescentar a de moção de supremacia parlamentar) foi tomada depois que o Parlamento rejeitou pela terceira vez o acordo de Theresa May sobre o Brexit, que já havia sido aceito pela União Europeia em 2018.

A aprovação desse acordo era a condição da UE para adiar a saída do Reino Unido do bloco até o dia 22 de maio. Sem isso, a data marcada é 12 de abril, a não ser que uma nova proposta seja apresentada e aceita.

Atualmente, o Conselho Europeu considera que a hipótese mais provável é a de uma saída sem acordo. O grupo, inclusive, marcou uma reunião de cúpula para 10 de abril. Nesta data, porém, o Reino Unido ainda poderá apresentar seu novo plano, caso tenha um, para pedir um novo adiamento.

