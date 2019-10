Assinado o contrato para o início das obras do trecho 3 da Orla do Guaíba

O prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou nesta segunda-feira (14), no Salão Nobre do Paço Municipal, o contrato e a ordem de início das obras de revitalização do trecho 3 da Orla do Guaíba, que vai da foz do Arroio Dilúvio até o Parque Gigante. A previsão é que em 12 meses os porto-alegrenses terão mais um espaço para desfrutar do seu mais importante cartão-postal. “Nossa expectativa é cumprir os prazos e tirar a imagem que obra pública não acaba”, disse o prefeito.

O consórcio vencedor da licitação foi o ACA/RGS, de Portugal, que apresentou proposta financeira de R$ 46.171.731,77, 19,26% a menos que o valor inicial orçado, de R$ 57 milhões. A redução no custo inicial foi possível graças à concorrência estabelecida entre empresas nacionais e internacionais.

“Tivemos um processo licitatório honesto. Agradeço ao consórcio português por aceitar o desafio, pois existe o risco de críticas, mas também o reconhecimento pela execução de um trabalho bem feito”, disse Marchezan. O prefeito destaca que este é um momento importante para cidade e faz parte de uma entrega ainda maior. O lançamento do edital do trecho 2 da orla deve sair em novembro. “Temos muita satisfação de poder avançar”, completou.

De acordo com o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen, o novo espaço terá ciclovia, área grande de arborização e iluminação led 24 horas. Também contempla três bares, 27 quadras esportivas e estruturas de apoio para prática de esportes. Outra grande novidade será a maior pista de skate da América Latina.

“As secretarias municipais e demais órgãos envolvidos estão se preparando há um bom tempo para este momento, fazendo uma pré-mobilização para o início da obra. Logo teremos mais uma etapa da orla do Guaíba à disposição da sociedade”, observou Gazen. Nos próximos dias, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) deverá divulgar o cronograma de alterações no trânsito que vai seguir o andamento das obras. A primeira intervenção será na ciclovia.

A prefeitura executará a obra com recursos provenientes do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), do Fundo Municipal de Iluminação Pública e do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). O restante será pago pelo Tesouro Municipal. A secretária municipal de Planejamento e Gestão, Juliana Castro, ressalta a retomada da capacidade de investimento da Capital.

Ela explica que o financiamento do CAF foi o último que o município havia conseguido aval, ainda em 2015. “Porto Alegre não tinha mais capacidade de financiamento, mas com um conjunto de ações de gestão e mudanças estruturais a cidade conseguiu recuperar o crédito junto às instituições financeiras”, disse, lembrando que já estão garantidos R$ 726 milhões para 2020.

Presente no evento, o vereador Luciano Marcantônio destacou que a entrega do trecho 1 da orla foi um sucesso e um divisor de água no turismo da cidade. “Parabenizo o prefeito Marchezan pela sua capacidade de mobilização e à maioria dos vereadores que aprovaram os projetos importantes para Porto Alegre”, afirmou.

Projeto

Assim como o projeto do trecho 1, entregue revitalizado em junho de 2018, o trecho3 também é de autoria do arquiteto Jaime Lerner. A área de intervenção é de 14,6 hectares ao longo da Orla e prevê aproximadamente 200 vagas de estacionamento no canteiro central da avenida Edvaldo Pereira Paiva, mais de 550 árvores dos tipos cedros, figueira, jerivá, cerejeira e coronilha, três estruturas de bares idênticas às já em funcionamento no trecho 1, quadras para prática esportiva, vestiários e a maior pista de skate da América Latina certificada pela Confederação Brasileira de Skate e pelo Comitê Olímpico Brasileiro.