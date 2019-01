O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propôs um plano que será enviado ao Congresso para tentar acabar com a paralisação do governo

Em pronunciamento na Casa Branca no sábado (19), o presidente Donald Trump propôs um plano que será enviado ao Congresso para tentar acabar com a atual paralisação parcial da máquina estatal americana, também chamada de shutdown, que entrou no 30° dia, sendo a mais longa da história dos Estados Unidos.

Em seu plano, Trump propõe US$ 800 milhões para assistência humanitária, US$ 805 milhões para tecnologias de detecção de drogas, mais 2.750 agentes de fronteira e 75 novos juízes de imigração. O presidente norte-americano também propõe três anos de proteção legislativa para jovens imigrantes ilegais e a extensão em três anos para os que têm status de proteção temporária.

Em troca, Trump quer que os congressistas democratas aprovem a construção do muro na fronteira com o México orçada em US$ 5,7 bilhões. Os democratas se recusam a aprovar os recursos para a construção do muro que tem o objetivo de frear a imigração ilegal, uma das principais promessas de campanha.

Em resposta, o presidente se recusou a assinar orçamentos de vários departamentos governamentais não relacionados com a disputa. Como resultado, cerca de 800 mil funcionários – de agentes do FBI a controladores do tráfego aéreo e funcionários de museus – não receberam salários.

A presidente da Câmara, Nancy Pelosi (Democratas), disse que essa proposta é um compilado de diversas iniciativas previamente rejeitadas, que são “inaceitáveis”. Segundo ela, é “improvável” que alguma dessas medidas seja aprovada na Casa.

Muro

