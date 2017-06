O presidente Michel Temer se reuniu com Vladimir Putin em Moscou e evitou referências à reforma trabalhista no Brasil

O presidente Michel Temer participou nesta quarta-feira (21) de uma reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, no Kremlin, sede do governo em Moscou. O encontro faz parte do segundo dia de agenda oficial na viagem de Temer à Rússia. O brasileiro evitou retomar a votação da reforma trabalhista que sofreu derrota em uma comissão do Senado na véspera.

Temer afirmou que os juros no Brasil, definidos pelo Banco Central, vão “em brevíssimo tempo” cair à casa de um dígito. Atualmente, a Selic está em 10,25% ao ano. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do BC, que define a taxa, começa em 25 de julho. A decisão será divulgada no dia seguinte.

Os dois presidentes assinaram acordos bilaterais e defenderam a intensificação de relações entre Brasil e Rússia. Temer aproveitou para dizer que o Brasil passa por um momento de recuperação financeira e propôs estreitamento de laços com a Rússia em organismos internacionais, como o G20 (grupo das 20 maiores economias) e o Brics, grupo que reúne, além de Brasil e Rússia, a China, Índia e África do Sul. Antes da reunião, Temer participou de uma cerimônia no túmulo do soldado desconhecido, monumento no Kremlin em homenagem a soldados russos.

A chegada de Temer na Rússia aconteceu um dia depois de a PF (Polícia Federal) apontar indícios de crime de corrupção passiva cometido por ele e por seu ex-assessor e ex-deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) no inquérito aberto com base na delação do empresário Joesley Batista, do Grupo J&F – controlador da JBS.

A decisão de manter a viagem, em meio à crise política, foi uma tentativa de passar uma mensagem de normalidade dentro do governo. Temer tem uma agenda de quatro dias na Rússia e na Noruega, onde deve tratar sobre comércio, investimentos e cooperação. Enquanto na primeira parada a agenda será eminentemente econômica, na segunda ele deverá ouvir críticas a medidas aprovadas pelo Congresso Nacional que reduzem as áreas de preservação ambiental.

Protesto

Até aqui poupado de protestos durante sua visita a Moscou, o presidente Michel Temer foi alvo de um discreto protesto durante a homenagem ao soldado desconhecido. “Fora Temer”, gritaram duas vozes femininas de uma ponte distante na frente do túmulo, que fica no jardim Alexandrovski, junto à muralha do Kremlin.

É difícil saber se o presidente ouviu os gritos, dado que a banda militar tocava o clássico “Katiucha” no momento. Temer depositou uma coroa de flores com o cruzeiro do brasão brasileiro em frente à chama eterna do túmulo. A obra foi erguida em 1967 para homenagear os soldados soviéticos mortos na Segunda Guerra Mundial, conflito que vitimou 25 milhões de cidadãos do então centro do império comunista. Hoje há também uma homenagem genérica aos mortos em outros conflitos, mas a Segunda Guerra é o maior e mais definidor do caráter russo.

Temer na Europa

Antes de retornar para o Brasil, Michel Temer fará uma escala na Noruega para uma visita oficial. Em Oslo, ele se reunirá com o rei norueguês Harald V, com a primeira-ministra do país europeu, Erna Solberg, e com o presidente do parlamento local, Olemic Thommessen.

O foco da visita à Noruega será a agenda ambiental, em que o país europeu é um dos principais parceiros brasileiros. Outra pauta de Temer em território norueguês é a ampliação do comércio bilateral. Temer tem a missão de renovar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio).

A primeira rodada de negociações entre o Mercosul e o EFTA ocorreu no mês de junho em Buenos Aires. O EFTA inclui, além da Noruega, Islândia, Liechtenstein e Suíça. A Noruega é o oitavo maior investidor estrangeiro no Brasil.

