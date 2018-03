O presidente Temer determinou a continuidade das negociações para a adesão do Rio Grande do Sul ao Regime de Recuperação Fiscal

O governador do Estado, José Ivo Sartori, reuniu-se com o presidente da República, Michel Temer, na manhã desta terça-feira (13), no Palácio da Alvorada, em Brasília, para tratar de um tema de extrema relevância para o Rio Grande do Sul: a adesão ao RRF ( Regime de Recuperação Fiscal). No encontro, o presidente Temer determinou a continuidade das negociações do RRF. Já nesta quarta-feira (14), as equipes técnicas terão uma nova reunião.

Depois da autorização do Legislativo gaúcho, o governo do Rio Grande do Sul espera que as negociações para a adesão ao RRF avancem. Este avanço depende de questões técnicas, que já estão sendo superadas pelo Estado (em especial, a confirmação dos gastos com pessoal acima de 72%), mas também da vontade política do governo federal.

O presidente Temer determinou que se encontre uma solução jurídico-constitucional para o impasse sobre o comprometimento de gastos com pessoal. “O Brasil precisa do Rio Grande forte”, afirmou.

O governador Sartori lembrou que o Rio Grande do Sul foi o Estado brasileiro que fez a mais profunda reforma administrativa em sua estrutura: “Fizemos o dever de casa e era meu papel pedir prioridade em nome do Rio Grande do Sul”, destacou.

Sartori também ressaltou que “o Rio Grande do Sul está vivendo um novo momento econômico e para isso é fundamental o ingresso de dinheiro novo no Estado. 2018 não pode ser um ano morto. Serei parceiro de todas as transformações que o país ainda precisa”.

Sartori agradeceu o empenho da bancada gaúcha no Congresso Nacional e o apoio dos ministros chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha; do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra; da Secretaria de Governo, Carlos Marun; e da Fazenda, Henrique Meirelles.

O governador estava acompanhado do vice-governador, José Paulo Cairoli; do ex-governador Germano Rigotto; do presidente da Sociedade de Engenharia do RS (Sergs), Luís Roberto Ponte; dos secretários da Segurança Pública, Cezar Schirmer; do Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo; da Fazenda, Giovani Feltes; de Comunicação, Cleber Benvegnú; do procurador-geral do Estado, Euzébio Ruschel; do secretário-adjunto da Fazenda, Luiz Antônio Bins; e dos deputados federais Alceu Moreira, Mauro Pereira, José Fogaça e Darcísio Perondi.

