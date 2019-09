O príncipe Harry disse que a educação dos homens reflete na violência contra a mulher

Em viagem à África do Sul com a esposa, Meghan Markle e o filho Archie Harrison, o príncipe Harry falou como a educação dos homens reflete na violência contra as mulheres em discurso em Nyanga.

“Agora é a hora de nos juntarmos como comunidade, e aplaudimos aqueles que estão liderando o caminho para a contínua transformação da África do Sul”, disse o príncipe à multidão.

E acrescentou: “Nenhum homem nasce para machucar uma mulher. Esse é um comportamento ensinado e um ciclo que precisa ser quebrado. É uma questão de redefinir a masculinidade e criar novos caminhos que as crianças possam segui-los e, assim, fazer uma transformação possível e positiva rumo ao futuro”.

Em sua primeira parada, Nyanga, distrito da Cidade do Cabo, falou ressaltou sua origem negra e sobre a importância de fortalecer as mulheres ao visitar a organização The Justice Desk, que apoia crianças e pessoas vulneráveis daquele local.

“Em uma nota pessoal, gostaria de dizer que, embora eu esteja aqui com meu marido, como membro da família real, quero que saibam que, para mim, estou aqui como uma mãe, como esposa, como mulher – como uma mulher de cor e como sua irmã.”

“Os direitos das mulheres e meninas são algo muito próximo do meu coração… Eu sei que quando as mulheres têm poder, toda a comunidade floresce”, acrescentou.

Harry e Meghan chegaram à cidade no fim da manhã desta segunda-feira (23), segundo o jornal “Daily Mail”, depois de um voo noturno pela British Airways. No mês passado, o casal foi bastante criticado por usar um jatinho particular para ir a Nice, na França.

Sem cerimônia formal de boas-vindas, o casal visitou a cidade de Nyanga, a cerca de 20 km da Cidade do Cabo, que registrou mais assassinatos que qualquer outro precinto policial entre 2018 e 2019, segundo a Reuters: 289.

Harry e Meghan conversaram com membros do “The Justice Desk”, grupo que ensina autodefesa e empoderamento a crianças vulneráveis. O casal também dançou com a população local.

O próximo compromisso do casal real é no Distrito Seis – um antigo bairro mestiço em que escravos libertos, migrantes, trabalhadores e comerciantes viveram lado a lado por décadas. Em 1966, segundo a rede de televisão americana CNN, o governo sul-africano declarou a área como “somente para brancos”, e mais de 60 mil moradores foram retirados à força e mandados para a região de Cape Flats. Eles também devem se encontrar com o arcebispo Desmond Tutu e outros dignatários do país em algum momento da viagem.

Depois da África do Sul, Harry irá sozinho a Botsuana, para uma visita a trabalho. Em seguida, parte para Angola, para visitar um projeto de remoção de minas que aparecia em algumas das fotos mais famosas de sua mãe, a princesa Diana.

O príncipe termina a sua parte solo da turnê no Malaui – onde irá se encontrar com o presidente, Peter Mutharika. Depois, se reencontra com Meghan e Archie na África do Sul para visitar outra cidade, próxima a Joanesburgo.

Deixe seu comentário: