O Procon Porto Alegre orienta os consumidores para as compras do Dia dos Pais

O Procon Porto Alegre orienta os consumidores na compra de presentes com qualidade e menor preço para o Dia dos Pais, comemorado neste domingo (12). A data é considerada pelo comércio como a terceira mais lucrativa do ano. De acordo com a diretora-executiva do Procon Porto Alegre, Sophia Martini Vial, é importante realizar previamente uma pesquisa de preços e evitar futuros endividamentos. “Na página do Procon Porto Alegre, o consumidor pode consultar a listagem de sites não seguros para compras on-line”, destaca Sophia Martini Vial.

As lojas devem sempre deixar claro ao seu cliente o valor cobrado por seus produtos. Nas vitrines dos estabelecimentos, é dever do fornecedor mostrar de maneira clara o preço, as condições de pagamento, número de mensalidades, além dos juros cobrados. Em caso de compras de eletroeletrônicos, deve-se pedir ao lojista uma demonstração de funcionamento do produto. A lei da diferenciação de preços em vigor dá direito ao vendedor a cobrança diferenciada para dinheiro, cartão de crédito ou débito.

Na internet, o consumidor deve estar atento à segurança do site. Homepages confiáveis possuem um cadeado visível na tela. Devem-se evitar sites que não informam o CNPJ e o endereço e desconfiar daqueles que anunciam preços muito abaixo do mercado. O consumidor deve conferir se o CNPJ disponibilizado é o mesmo registrado no site da Receita Federal. Deve-se verificar se o site apresenta o endereço físico da empresa, as características do produto e o valor da mercadoria de maneira adequada. O consumidor deve checar se há diferença entre o pagamento no débito, boleto ou cartão. No caso de compras coletivas, o site deve informar: o número mínimo de compras para a efetivação da oferta; o prazo para utilizar o cupom e a identificação completa do fornecedor.

O consumidor deve ficar atento aos prazos de entrega prometidos pelo fornecedor, que devem ser rigorosamente cumpridos. O Procon informa que quando o produto for entregue fora da data estabelecida, o consumidor pode desistir da compra, recebendo o valor pago de volta.

Em compras on-line o consumidor pode exercer seu direito de arrependimento. Ele pode, neste caso, desistir da compra e receber a quantia desembolsada em até sete dias a contar do recebimento do produto ou serviço. Deve-se sempre exigir a nota fiscal de compra. Ela é a principal garantia em caso de problemas com o produto ou serviço correspondente. Na compra efetuada pela internet o consumidor não pode esquecer de imprimir o comprovante de pagamento da compra que deve conter a descrição do pedido, o e-mail de confirmação e a data da entrega do produto.

Ao adquirir um produto considerado como bem durável, como roupas, eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, e a mercadoria apresentar defeito, o consumidor tem 90 dias para fazer a reclamação. No caso de bens duráveis como alimentos, este prazo é de 30 dias. Ao ser enviado para assistência técnica, o produto deve voltar em perfeito estado ao consumidor em 30 dias. Caso o vício persista, o comerciante deverá trocar o produto por outro de igual valor ou devolver o valor devidamente corrigido.

Lembre-se que a troca de produtos em loja física por motivos de gosto, cor, tamanho, entre outros, não é obrigatória por parte do lojista. Peça sempre ao vendedor as condições de troca oferecidas pelo estabelecimento. Também em compras realizadas por telefone ou catálogo o consumidor pode exercer seu direito de arrependimento em um período de sete dias após o recebimento do produto.

Deixe seu comentário: