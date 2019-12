Bem-Estar O protetor solar também ajuda a manter a saúde dos vasos sanguíneos

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2019

O protetor pode proteger os vasos sanguíneos, ajudando a resguardar suas funções (Foto: Reprodução)

Apesar das displicências no uso diário, é sabido que o filtro solar protege a pele contra as queimaduras solares, o envelhecimento precoce e também reduz o risco do câncer de pele. Mas um estudo publicado recentemente vai além e garante que o produto pode proteger também os vasos sanguíneos, ajudando a resguardar suas funções.

“Estudos anteriores já mostraram que a radiação ultravioleta influencia o comportamento dos vasos sanguíneos da pele. Especificamente, ela reduz o nível de vasodilatação mediado pelo óxido nítrico (NO). Entre outros papéis, o óxido nítrico funciona como um vasodilatador, o que significa que desencadeia relaxamento nos músculos lisos ao redor dos vasos sanguíneos, aumentando assim o fluxo sanguíneo”, afirma a cirurgiã vascular e angiologista Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e do American College of LifeStyle Medicine.

“Mas a influência do óxido nítrico pode chegar mais longe do que na pele, uma vez que a vasodilatação pode ter efeito geral até sobre a pressão arterial”, acrescenta a médica.

De acordo com a angiologista, a vasodilatação na pele desempenha um papel vital ao permitir que o corpo mantenha sua temperatura e responda ao estresse pelo calor. “Se o corpo está superaquecendo, o óxido nítrico entra em cena, produz vasodilatação na pele, o que aumenta o fluxo sanguíneo e, portanto, a perda de calor através da pele”, explica.

Segundo o estudo, praticamente todo tipo de célula da pele é capaz de produzir óxido nítrico, mas um produto químico chamado 5-metiltetra-hidrofolato (5-MTHF) é essencial para esse processo. E os especialistas do estudo acreditam que a radiação ultravioleta do sol reduz os níveis de 5-MTHF disponíveis na pele, limitando a vasodilatação. “E como escrevem os autores do estudo, a vasodilatação associada ao óxido nítrico é um marcador da saúde vascular da pele.”

Sabendo desses efeitos, os pesquisadores do Pennsylvania State University investigaram como o uso de filtro solar pode influenciar a relação entre radiação ultravioleta e vasodilatação. Os participantes do estudo tiveram os braços expostos à radiação ultravioleta, enquanto o outro braço serviu como controle. A exposição aos raios ultravioleta foi equivalente a passar cerca de 1 hora fora em um dia ensolarado. Cada participante foi submetido a três testes em paralelo no braço exposto: radiação diretamente na pele, radiação na pele com protetor solar e radiação na pele com suor.

O estudo demonstrou que radiação ultravioleta impediu o óxido nítrico de desencadear o relaxamento dos músculos nos vasos sanguíneos, reduzindo assim a capacidade do corpo de se resfriar. “Por outro lado, as áreas de filtro solar não mostraram redução na vasodilatação associada ao óxido nítrico”, completa a médica.

“Para aqueles que passam muito tempo trabalhando, se exercitando ou participando de outras atividades ao ar livre, o uso de filtro solar pode proteger não apenas o câncer de pele, mas também a redução da função vascular da pele”, diz a médica. “Independentemente de outros estudos replicarem suas descobertas, o uso de filtro solar orientado pelo dermatologista de acordo com seu tipo de pele ainda é fundamental”, finaliza a médica.

