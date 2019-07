O Reino Unido considera a apreensão de navio pelo Irã um ato hostil e promete sérias consequências

O Reino Unido chamou neste sábado (20) de ato hostil a apreensão de um petroleiro britânico pelo Irã no Golfo e afirmou que o ato terá “sérias consequências” se não for resolvido logo. O petroleiro britânico Stena Impero foi capturado na sexta-feira (19) no Estreito de Ormuz, perto do Irã.

O país persa afirmou que o barco foi capturado após uma colisão com um pesqueiro. A resposta do Reino Unido representa uma rejeição da explicação de Teerã. A secretária de Defesa britânica, Penny Mordaunt, considerou o incidente um ato hostil.

O secretário de Relações Exteriores, Jeremy Hunt, disse que expressou sua extrema decepção em uma ligação telefônica ao seu equivalente iraniano, Mohammad Javad Zarif.

Zarif disse a Hunt que o navio deve passar por um processo legal antes de ser liberado, segundo a agência de notícias iraniana Insa. Hunt também afirmou que, sem uma solução rápida, haverá “sérias consequências” – ele rejeitou, no entanto, uma resposta militar.

O Reino Unido convocou o encarregado de negócios iraniano em Londres.

Países ocidentais repreendem o Irã

A ação da Guarda Revolucionária Iraniana foi vista pelo Ocidente como a maior hostilidade em três meses de confrontos que levaram Irã e Estados Unidos à beira da guerra.

Em uma rede social, o ministério de Relações Exteriores da Alemanha descreveu o ato como uma interferência injustificável na navegação comercial, perigosa por representar uma possibilidade de escalada em uma situação que já é tensa.

O ministro de Relações Exteriores da França disse que condena fortemente a apreensão, e se solidarizou com o Reino Unidos, de acordo com a agência Reuters.

Barco iraniano foi apreendido em Gibraltar

O incidente ocorreu duas semanas após o Reino Unido apreender um petroleiro iraniano em Gibraltar, acusado de violar sanções contra a Síria, um ato que despertou ameaças iranianas de retaliação.

Um porta-voz da Guarda Revolucionária Iraniana, General de Brigada Ramezan Sharif, disse que Teerã havia apreendido o navio no Estreito de Ormuz apesar da “resistência e interferência” de um navio de guerra britânico que estava escoltando-o.

A agência de notícia iraniana Fars disse que a Guarda tomou o controle do Stena Impero após o navio ter colidido com um barco de pesca iraniano e ignorado um pedido de ajuda.

O navio, que não carregava cargas, foi levado ao porto iraniano de Bandar Abbas. Ele deverá permanecer lá, com seus 23 tripulantes – 18 deles indianos – enquanto o acidente é investigado, disseram as agências de notícias iranianas.

EUA enviam tropas à região

O exército norte-americano autorizou o envio de militares e equipamentos dos Estados Unidos à Arábia Saudita. O governo saudita, aliado de Washington, autorizou a ação.

Segundo o Departamento de Defesa norte-americano, a medida foi tomada para lidar com “ameaças críveis e crescentes”.

