O retorno de Britney: cantora aparece de vestido vermelho e acompanhada do namorado em estréia de “Once Upon A Time.. In Hollywood”

Britney Spears apareceu loiríssima e toda trabalhada na sensualidade com um vestido vermelho incrível, para prestigiar a estreia do filme “Era uma vez em… Hollywood”, no Teatro Chinês, em Los Angeles.

A princesinha do pop foi acompanhada do amado, Sam Asghari, que optou por um terno bege. No Instagram, ela dividiu o momento com os seguidores: “Nossa primeira estreia”. Além de ser a primeira vez dos dois juntos em um tapete vermelho, é a primeira vez que ela aparece em público após o retorno da última internação em uma clínica de reabilitação. Diariamente Britney compartilha a rotina com os fãs através das redes sociais.

