O Samsung Galaxy S8 voltou a receber a atualização para o Android Oreo

A chegada do Android Oreo aos dispositivos móveis da linha Galaxy S8 foi noticiada na semana passado, mas o processo foi interrompido logo em seguida porque o sistema estava causando a reinicialização dos smartphones sem um motivo aparente.

No entanto, o problema foi resolvido e a espera acabou, com a retomada do processo de atualização da dupla Galaxy S8 e S8+, em um processo que deve cobrir gradualmente todos os flagship com as novidades e melhorias de desempenho do Oreo.

Para aqueles que já estão com o Android 8.0, a Samsung liberou uma atualização de aproximadamente 530 MB. Os firmwares estão identificados pelas séries G950FXXU1CRB7 e G955XXU1CRB7, para o S8 e para o S8+, respectivamente.

Segundo o SamMobile, a sul-coreana restabeleceu o processo de atualização para o Android Oreo na Alemanha, sendo apenas uma questão de tempo até que ela chegue aos mercados restantes.

