O senador Luiz Carlos Heinze e o deputado federal Pedro Westphalen confirmaram presença na entrega do Troféu SENAR-O SUL no próximo domingo (25). O evento acontece à noite, nos salões da Associação Leopoldina Juvenil, devendo receber autoridades, lideranças e comunidade empresarial gaúcha, que estarão conhecendo as principais personalidades e empresas que contribuíram no último ano para o desenvolvimento do agronegócio como um todo.

A distinção marca a 17ª dição do Troféu SENAR – O SUL, encabeçada pela Rede Pampa e pelo SENAR-RS, integrante do Sistema Farsul.

Ao lado do senador e do deputado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, igualmente confirma presença, sendo um dos homenageados que receberá a peça em bronze criada pela artista plástica Glorinha Corbetta, sinônimo da premiação que destaca os melhores do agronegócio no Estado e no País.

