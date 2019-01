O sertanejo Marciano, da dupla com Milionário, morre aos 67 anos

O cantor sertanejo José Marciano, da antiga dupla João Mineiro e Marciano, morreu na madrugada desta sexta-feira (18), aos 67 anos. Ele foi vítima de um infarto enquanto dormia em sua casa, em São Caetano, por volta das 2h da manhã. A informação foi confirmado por familiares do cantor e em suas redes sociais.

“É com imenso pesar que, em nota, confirmamos o falecimento do cantor Marciano, o Inimitável. Em breve, divulgaremos mais informações. Nesse momento, agradecemos o carinho de todos e pedimos orações à família”, diz o comunicado.

Segundo familiares, ele não apresentava nenhum problema grave de saúde. Chamado de “O Inimitável”, José Marciano ficou famoso por dar voz a canções como “Fio de Cabelo”, “Crises de Amor”, “Paredes Azuis” e “Menina Escuta Meu Conselho”.

Desde os 16 anos, Marciano ele fez parceria com João Mineiro e já na década de 1970 começou a se destacar no cenário sertanejo. Recentemente, ele fez parceria com Milionário, que havia perdido a dupla José Rico, que morreu em 2015. O filho do cantor, Fabiano Martins, postou no Instagram uma nota em que lamenta a morte dele.

“Todos que me conhecem sabem da péssima relação que eu tinha com meu pai, mas estou muito triste com essa notícia. Por mais que éramos afastado, mas era meu pai. Morre um dos maiores cantores sertanejo desse país. E é com uma imensa tristeza que informo aos meus amigos que meu pai sofreu um infarto fulminante nessa madrugada e foi morar com Deus. João Mineiro e Marciano ficará eternizado em nossos corações.”

Deixe seu comentário: