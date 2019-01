O Sine oferece 385 vagas de emprego para pessoas com deficiência em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (17), das 9h às 12h, será realizado o primeiro Dia D de 2019 no Sine Municipal de Porto Alegre. Na ocasião, haverá atendimento especial para pessoas com deficiência. Serão disponibilizadas, até serem preenchidas, 385 vagas de trabalho. A maior oferta é para enfermeiro, com 26 oportunidades.

Dez empresas farão entrevistas na própria unidade do Sine, que localiza-se na esquina das avenidas Sepúlveda com Mauá, no Centro Histórico da Capital gaúcha. Os interessados devem comparecer ao local com carteira de trabalho, comprovante de residência e laudo da CID (Classificação Internacional de Doenças).

Confira as vagas disponíveis:

Ajudante de carga e descarga de mercadoria: 1

Ajudante de farmácia: 2

Analista contábil: 2

Analista de contas: 1

Analista de negócios: 5

Analista de recursos humanos: 1

Assistente administrativo: 1

Atendente de farmácia – balconista: 1

Atendente hospitalar: 6

Auxiliar de almoxarifado: 11

Auxiliar de almoxarife: 2

Auxiliar de cozinha: 1

Auxiliar de estoque: 4

Auxiliar de farmácia: 2

Auxiliar de limpeza: 18

Auxiliar de manutenção predial: 1

Auxiliar de nutrição e dietética: 112

Auxiliar de pessoal: 1

Auxiliar na rouparia: 20

Camareira: 2

Camareira de hotel: 2

Carpinteiro: 1

Chefe de cozinha: 2

Cobrador de transportes coletivos (exceto trem): 5

Coletor de lixo hospitalar: 1

Coletor de resíduos hospitalares: 2

Consultor de organização: 2

Cozinheiro geral: 11

Eletricista: 1

Encarregado de serviço de arquivo médico e estatística: 1

Enfermeiro: 26

Enfermeiro obstétrico: 2

Estoquista: 5

Farmacêutico: 4

Faturista: 6

Fiel de depósito: 6

Fisioterapeuta geral: 1

Instalador hidráulico: 2

Lavador de ônibus: 5

Manobrista: 1

Médico do Trabalho: 1

Motorista de caminhão: 1

Motorista de ônibus: 1

Nutricionista: 5

Operador de atendimento receptivo (telemarketing): 10

Operador de vendas (lojas): 1

Pedreiro: 1

Pesquisador de clínica médica: 2

Recepcionista atendente: 3

Recepcionista de hospital: 2

Recepcionista, em geral: 2

Repositor de mercadorias: 1

Secretária(o) executiva(o): 2

Servente de obras: 1

Supervisor pedagógico: 2

Técnico de enfermagem: 45

Técnico de enfermagem de terapia intensiva: 1

Técnico de suporte à inteligência (grupo apoio): 1

Técnico em nutrição: 10

Técnico em radiologia: 5

Vendedor porta a porta: 6

Vigia: 1

Vigilante: 1

O Sine Municipal de Porto Alegre, objeto do convênio 111/2006, firmado pela prefeitura da cidade e o Ministério do Trabalho, foi inaugurado dia 4 de junho de 2007. O Sine atende gratuitamente os empregadores que procuram profissionais aptos a preencherem as vagas disponíveis e os trabalhadores que buscam oportunidades de emprego.

Também são oferecidos serviços como orientação profissional (orientação quanto à postura, entrevista de seleção e currículo); Dia D mensal (Dia de inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS) e Cabide Solidário- doação de roupas adequadas à entrevistas de emprego.

