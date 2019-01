O Sistema de Seleção Unificada abre nesta terça as inscrições para 235 mil vagas no ensino superior

Cada candidato poderá se inscrever em até duas vagas, especificando a ordem de preferência e o turno no qual pretende estudar. Também é necessário definir qual a modalidade na qual o aluno se encaixa – ampla concorrência ou alguma relativa às ações afirmativas (com critérios raciais ou sociais).

Mudanças na lista de espera

Neste ano, uma das novidades é com relação à lista de espera. Até 2018, o candidato a uma vaga no ensino superior poderia escolher duas opções de curso e desistir da segunda opção para ficar na lista de espera da primeira. Em 2019, a regra mudou.

Segundo o MEC, a mudança na lista de espera é para permitir “maior liberdade de escolha para os estudantes não selecionados na chamada regular dos processos seletivos do Sisu”. A expectativa é que se reduza o tempo de convocação das listas de espera e que todos os estudantes estejam matriculados antes do período letivo. De acordo com a pasta, as mudanças poderão ajudar a diminuir a ociosidade das vagas.

Vestibular da Ufrgs

Está disponível desde sexta-feira na página da Coperse (Comissão Permanente de Seleção) o listão com os classificados no vestibular 2019 da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). Os candidatos classificados tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre devem realizar a primeira fase da matrícula até 27 de janeiro.

Essa etapa consiste no envio, pelo Portal do Candidato, da documentação referente à modalidade de ingresso do candidato. O chamamento para as vagas remanescentes será realizado no dia 30 de janeiro. Todos os classificados, independente da modalidade, devem enviar a documentação acadêmica: histórico escolar, certificado de conclusão do ensino médio e documento de identificação.

O ingressante também deve preencher, no Portal, um formulário em que declara se ocupa ou não outra vaga de graduação em instituição pública de ensino superior. Além desses documentos, os classificados pelo Programa de Ações Afirmativas devem incluir a documentação relativa à modalidade de ingresso. Para cada modalidade, é necessário enviar documentos específicos – essas informações podem ser consultadas no Manual do Candidato (item 12).