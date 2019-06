O técnico do Inter, Odair Hellmann, confirmou Rafael Sobis como substituto de Guerrero

Rafael Sobis ganhará novamente chance entre os titulares do Inter. O atacante é a principal alternativa do técnico Odair Hellmann para substituir Paolo Guerrero, que disputou sua última partida pelo Colorado antes de se apresentar à Seleção Peruana.

Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Avaí, no domingo (2), o comandante colorado afirmou que irá trabalhar com o time para ajustar o modelo de jogo conforme as características de Sobis. “Claro que não é a mesma característica, mas a gente vai tentar ajustar o jogo para usar ele na partida.”

Após a vitória do fim de semana, o time gaúcho chegou aos 13 pontos e ocupa a 5ª posição na tabela do campeonato.

A equipe ganhou folga nesta segunda-feira (3) e se reapresenta nesta terça (4), às 9h30min, no CT Parque Gigante. O próximo compromisso do time é na sexta (7), contra o lanterna do Brasileirão, Vasco, às 20h30min, no Rio de Janeiro.

Comemoração

O sábado (1º) foi de título de campeão para um ex-goleiro do Inter. Alisson, titular do Liverpool, foi um dos nomes da conquista do time da sexta taça da Champions League, a Liga dos Campeões da Europa.

Após o triunfo sobre o Tottenham, ainda no vestiário do Estádio Olímpico de Madrid, o jogador que despontou para o futebol europeu quando ainda atuava pelo Inter dividiu as emoções do título com o ex-clube, conforme revelou o técnico Odair Hellmann em entrevista coletiva.

“Ele fez uma live no vestiário após a conquista e o D’Alessandro colocou ela para o grupo. Ele tem essa conexão com o clube. Está sempre assistindo os jogos e nos mandando fotos”, disse o comandante colorado.

Ainda, durante a questão sobre Alisson, Odair fez questão de ressaltar os méritos do trabalho dos preparadores de goleiros do colorado: “O trabalho dos preparadores de goleiros tem dado muito resultado”.

Deixe seu comentário: