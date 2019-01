O Teatro Renascença (avenida Erico Verissimo, 307, Menino Deus) recebe o espetáculo Caio do Céu nesta sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20), às 21h, integrando a programação do Porto Verão Alegre. A classificação etária é de 12 anos e a duração é de 60 minutos. Os ingressos antecipados estão disponíveis no local no valor de R$ 40 inteira e R$ 20 a meia-entrada.

