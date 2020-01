O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse “não ter dúvidas” de que a criação do Conselho da Amazônia ajudará a atrair investimentos estrangeiros para o Brasil.

Na avaliação do general, que comandará o órgão, a criação do conselho é o reconhecimento do presidente Jair Bolsonaro de que o meio ambiente é uma questão “transversal”. “Não tenho dúvidas, ajuda na economia. O problema do meio ambiente é transversal – saúde, defesa, educação – e a conclusão do presidente, com a criação do conselho, reconhece a importância do tema. E designando o vice-presidente para coordenar os trabalhos. Caso contrário, colocaria um ‘Zé Bombinha’ qualquer”, disse Mourão.