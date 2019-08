O vínculo de Neymar com o Paris Saint-Germain pode estar próximo do fim

O vínculo de Neymar com o PSG (Paris Saint-Germain) pode estar próximo do fim. O diário catalão Sport traz, neste sábado (03), uma reportagem em que insiste no mau relacionamento entre o jogador brasileiro e o clube francês. Segundo o veículo, o time começou a perder a paciência com o craque e tomará uma decisão na próxima semana.

Neymar, mais uma vez, estampa a capa do diário. Para destacar o assunto sobre a permanência ou não do jogador brasileiro, o jornal utiliza a manchete “É Guerra” para dimensionar a importância do negócio. Além disso, complementa: “Neymar se nega a se reunir com o PSG na China e insiste que seu desejo é ir para o Barcelona”.

Pai de Neymar

O pai do atacante Neymar ingressou com ação de interpelação judicial contra José Edgard da Cunha Bueno, ex-advogado de Najila Trindade, que acusou o jogador de estupro e agressão. Na época da defesa da modelo, Bueno tentou um acordo com Neymar da Silva Santos antes da suposta vítima procurar a Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. No dia 31 de maio, ela registrou a acusação em boletim de ocorrência.

Os advogados Francis Ted Fernandes, André Castello Branco Colloto e o escritório Fernandes e Abreu também são interpelados. O caso tramita no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. O juiz Ulisses Augusto Pascolati recebeu as explicações dos interpelados e determinou arquivamento dos autos e para o empresário realizar, “se assim desejar, a materialização do feito para providências cabíveis”. Agora, o estafe de Neymar discute um pedido de indenização.

Segundo os advogados, o objetivo da ação é “instrumentalizar eventual ajuizamento de ação penal nos casos de delito contra a honra”. Representante da família do atleta, Davi Tangerino afirmou que “os caminhos estão abertos” para pedir indenização aos ex-advogados de Najila. “Mas não comentaremos estratégia ou próximos passos nesse momento”, completou.

Os acionados não quiseram comentar o caso. Na petição, o pai do jogador faz 13 perguntas. Nas duas primeiras, pede que Bueno explique a sua relação com o repórter Mauro Naves, demitido pelo Grupo Globo em meio ao caso.

Naves não é parte no processo. O jornalista disse que repassou os contatos do pai de Neymar e de Bueno com o consentimento de ambos. “Nunca neguei que conhecia as duas partes, só fui procurado pelo José Edgard porque ele me conhecia e sabia que eu conhecia o Neymar pai. Aí liguei para o Neymar pai e perguntei se poderia passar o telefone para o advogado. Ele disse que sim, eu passei o telefone de um para o outro”, disse Mauro Naves.

O Grupo Globo afastou Naves em junho. Na ocasião, a emissora alegou que a atuação do profissional contraria “a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas”. No dia 8 de julho, a Globo informou a saída de Naves de forma consensual.

