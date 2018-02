O WhatsApp agora é o maior serviço de mensagens instantâneas do mundo

O WhatsApp agora é o maior aplicativo de mensagens do mundo, alcançando a notável marca de 1,5 bilhão de usuários ativos.

A informação foi divulgada por Mark Zuckerberg na última quarta-feira (31) após pouco mais de 3 anos da aquisição do app de mensagens pelo Facebook, confirmando que a decisão da gigante das redes sociais foi uma ótima aposta, em uma negociação avaliada em US$ 22 bilhões.

Levando em consideração que o WeChat é o terceiro colocado do ranking atual no segmento de serviços de mensagens, e que o app possui uma base de aproximadamente 1 bilhão de usuários, alcançar a casa dos 1,5 bilhão com o WhatsApp é realmente uma façanha que coloca o mensageiro acima de qualquer outro app da categoria.

Conforme observa o site Hipertextual, a única preocupação no que diz respeito ao WhatsApp é sobre a sua monetização precária, uma vez que o app é gratuito e não há nenhum tipo de publicidade. Entretanto, é provável que boa parte desta questão seja solucionada com o recém-lançada versão voltada para negócios, o WhatsApp Business, que futuramente passará a oferecer funcionalidades pagas.

Empresas

Os brasileiros já podem usar o WhatsApp Business – aplicativo criado pelo WhatsApp para pequenas e médias empresas. O app já está disponível para download em celulares Android e chega ao País após ter sido lançado nos Estados Unidos, Indonésia, Itália, México e Reino Unido no último dia 18 de janeiro.

Segundo o WhatsApp, o aplicativo foi criado para que empresas façam negócios por meio do serviço, gerenciando as mensagens de clientes. Com 1,5 bilhão de usuários em todo o mundo, o WhatsApp é hoje visto como uma ferramenta importante para os comerciantes.

Com o novo aplicativo, as empresas podem configurar mensagens automáticas para informar aos clientes o horário de funcionamento da empresa, definir respostas automáticas para perguntas frequentes e também dar boas-vindas no primeiro contato com o usuário.

O aplicativo também suporta a criação de uma página de perfil, com informações empresariais como e-mail e endereço comercial. Ao contrário do aplicativo tradicional, o Business não exige a necessidade de um número de celular, permitindo que a conta seja criada também com um número de telefone fixo.

As versões do WhatsApp para empresas são a alternativa encontrada pela norte-americana – que é propriedade do Facebook – para conseguir lucrar no futuro. O cofundador e presidente executivo do WhatsApp, Jan Koum, já afirmou que não está nos planos da empresa adotar o modelo de exibição de anúncios para financiar sua operação.

Deixe seu comentário: