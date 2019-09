O WhatsApp permite ocultar completamente o status na versão Beta para Android

Após o procedimento, o conteúdo ficará incluso em uma seção específica, que agora pode ser escondida por completo. Anteriormente, as atualizações eram exibidas integralmente, com a cor esmaecida, sem a possibilidade de ocultá-las. Caso queira expandir a seção e conferir os Status dos contatos silenciados, basta clicar na seta ao lado da faixa.

Áudio

O WhatsApp Beta agora permite ouvir os áudios recebidos pela notificação no iPhone (iOS). O recurso chegou à versão de testes do mensageiro na atualização de número 2.19.91. Com a novidade, o usuário pode ouvir mensagens de voz sem abrir o app, evitando o famoso tique azul.

No tutorial a seguir, confira como escutar áudio e mensagens de voz pela notificação no WhatsApp Beta para iPhone. O procedimento foi realizado em um iPhone 8 com o iOS 12, mas as dicas também valem para outros modelos do telefone da Apple. Vale ressaltar que, no momento, é necessário ter a versão de testes do WhatsApp com a última atualização instalada. O recurso não está disponível para celulares Android.

Passo 1. Ao receber uma notificação de mensagem de voz recebida, deslize-a para baixo. O áudio será carregado e poderá ser ouvido direto da notificação. Caso queira, você pode enviar uma resposta por mensagem de texto;

Passo 2. Na central de notificações do iPhone (iOS) ou na tela de bloqueio, pressione a notificação por alguns instantes. O áudio será carregado e poderá ser ouvi-lo. Caso queira, você também pode enviar uma resposta por mensagem de texto.