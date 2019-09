O Estado de Oaxaca, no México, legalizou o aborto apenas pela vontade da mulher, até a 12ª semana de gestação. No país, apenas a capital, a Cidade do México, também permite o recurso. No resto do território, ele apenas é permitido em casos de má formação do feto, risco de morte da mãe e estupro. Os Estados mexicanos têm autonomia para aprovar esse tipo de legislação.

