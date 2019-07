Pouco mais de 60 dias após o início das obras, a estabilização da fachada da Casa Azul, localizada na rua Riachuelo esquina com Marechal Floriano, no Centro Histórico, já tem 36% de execução. A etapa de instalação das fundações, que são os alicerces que recebem as cargas da edificação, foi concluída na última semana.

