O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem está finalizando a recuperação da ERS-342, no trecho Catuípe-Independência. Incluída no Plano de Obras 2019 do governo do Estado, a rodovia recebeu investimento de R$ 1,5 milhão com recursos do Tesouro. As obras foram iniciadas na segunda semana de agosto no sentido Independência-Catuípe, com serviços de tapa-buracos.