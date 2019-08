Obras do Largo dos Açorianos são entregues e público elogia

Ao som da Banda Municipal de Porto Alegre, as obras do Largo dos Açorianos foram entregues à população da capital nesta quinta-feira (22). A cerimônia, realizada no local, na Avenida Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa, teve a presença do prefeito Nelson Marchezan Júnior. O espaço foi totalmente reurbanizado e renovado, com dois espelhos d’água interligados por uma queda d’água, além de dois monumentos históricos – a ponte de pedra e o Monumento aos Açorianos.

Iniciada em 2016, o custo da obra ficou em R$ 5,6 milhões – R$ 700 mil a mais do que o previsto inicialmente. A área conta com 18 mil metros quadrados.

Após todo o investimento, o prefeito Nelson Marchezan Júnior pediu para que a sociedade preserve esse patrimônio municipal. “Nós já temos em torno de 70 praças que são adotadas na cidade de Porto Alegre. Nada vai superar o cuidado da comunidade local de preservar seu patrimônio. Ficou muito bonito”, finalizou.

Já a comunidade elogiou o novo espaço. Para a reportagem da Rede Pampa, a servidora pública, Márcia Fagundes, elogiou o local. “Espaço muito bom pra aproveitar ao ar livre, solzinho, muito bom”, disse.

A prefeitura busca agora uma empresa que ficará responsável pela conservação do espaço.

