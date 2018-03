Oi renova Telefones Públicos no parque de exposições da Expodireto 2018

Como forma de ampliar o atendimento do público que visitará a Expodireto 2018, realizada entre os dias 5 a 9 de março, em Não-Me-Toque/RS, a Oi renovou os telefones públicos do parque de exposições com a higienização e troca de bolhas dos quatro orelhões que estão disponíveis aos visitantes no evento. Todos os telefones públicos instalados fazem ligações locais, de longa distância (DDD – para todo o estado e para todo o país) e internacionais (DDI). A Oi atende com telefonia pública todos os 497 municípios do estado onde possui 45 mil telefones de uso público.

A Oi também implantou um site 3G para reforço do sinal da móvel no parque de exposições da Expodireto. O site, local onde fica a antena que realiza a transmissão do sinal do telefone celular, atenderá o grande fluxo de clientes da operadora durante a feira que é um dos maiores eventos do agronegócio no país e conta com a presença de mais de quatrocentos expositores, que oferecem produtos e serviços na área de agronegócios.

No Rio Grande do Sul, a companhia investiu mais de R$ 208,1 milhões em 2017. Já foram mais de R$ 500 milhões investidos no Estado nos últimos três anos. No Estado, a Oi conta com aproximadamente 4,5 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura, além de 158 mil hotspots da rede Oi Wifi.

Deixe seu comentário: