Oito afegãos, incluindo quatro crianças, foram encontrados na manhã do último domingo (27), no Porto de Calais, na França, em um caminhão refrigerado com galinhas congeladas, com temperatura de 7 graus centígrados. Os dois motoristas, de nacionalidade romena, foram detidos pela polícia. Os bombeiros relataram ter socorrido os afegãos em estado de hipotermia.