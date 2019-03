Olavo é desequilibrado, diz ministro de Bolsonaro

O incômodo da cúpula militar do governo Jair Bolsonaro (PSL) com Olavo de Carvalho cresce à medida que se avolumam os ataques do polemista reverenciado pelo presidente. O ministro general Carlos Alberto dos Santos Cruz reagiu às ofensas de Olavo aos militares que hoje trabalham no Palácio do Planalto. “Linguajar chulo, com palavrões, o desequilíbrio fica evidente”, criticou o ministro.

