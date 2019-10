As manchas de óleo que atingem o litoral do Nordeste chegaram à praia de Canoa Quebrada, no município de Aracati, um dos principais destinos turístico do litoral cearense. Segundo a prefeitura de Aracati, uma ação emergencial retirou cerca de 700 kg da substância e limpou a praia. O óleo cru foi visto por moradores em diversos pontos da praia nesta quinta (24).