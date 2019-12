Celebridades “Olha, gente… Tomei banho!”, debocha Luana Piovani

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2019

"Eu tomei banho! Já podem encher todos os sites de fofoca de notícias", disse Luana Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani usou as redes sociais nesta quinta-feira (05) para publicar alguns vídeos em que aparece enrolada em uma toalha após tomar banho. Nas imagens, ela debocha do fato de ter dito recentemente que, por conta do frio na Europa, ela dispensa o banho todos os dias.

“Olha, gente… Eu tomei banho! Já podem encher todos os sites de fofoca de notícias. Tan, tan, tan. ‘Luana Piovani tomou banho’. La, la, la”, disse a apresentadora, ironizando. Na sequência, explicou: “Estou tomando banho por que? Porque estou indo para Porto Alegre ver minha afilhada e prestigiar Marcelzinho. Estou chegando!”.

