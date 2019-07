Cigarros eletrônicos e produtos de tabaco aquecido não estão ajudando a luta contra o câncer, disse a OMS (Organização Mundial de Saúde), nesta sexta-feira, pedindo que fumantes e governos não acreditem no que as empresas de tabaco dizem sobre seus últimos produtos. O relatório da OMS disse que bloquear a interferência da indústria era crítico para cortar os danos do uso de tabaco.

