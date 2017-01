Onda de frio jÃ¡ matou quase 40 pessoas na Europa nos Ãºltimos dias

A onda de frio que desde o último fim de semana atinge a Europa já casou ao menos 38 mortes. Segundo as autoridades do continente, a maioria dos casos fatais foi registrada na Polônia, com dez óbitos diretamente relacionados às temperaturas abaixo de 20 °C negativos.

Em segundo lugar aparece a Itália, com nove mortes confirmadas pela imprensa. Na sequência consta a República Tcheca, com seis mortos, dois deles moradores de rua que não resistiram às quedas bruscas nos termômetros, que giraram em torno de -15°C na da capital, Praga.

Em diversos países, vôos foram cancelados, aulas estão suspensas e moradores de regiões geladas como a Sibéria, na Rússia, têm sido aconselhadas a permanecerem em casa.

