A queda de um ônibus em uma ribanceira de 100 metros deixou 17 pessoas mortas e outras 30 feridas perto de Cusco, no sudeste do Peru, na terça-feira (1º). O acidente ocorreu no quilômetro 148 da Rodovia Interoceânica, distrito de Marcapata. Os feridos foram levados para centros de saúde próximos. O veículo transportava 48 passageiros da cidade amazônica de Puerto Maldonado para Cusco.

