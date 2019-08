Ônibus da capital terão 100% de sua frota com GPS

Os cidadãos de Porto Alegre poderão acompanhar em tempo real, a partir de agora, a localização dos ônibus nas linhas que desejam utilizar. A apresentação oficial do aplicativo será feita nesta quarta-feira (14), às 11h, pela Prefeitura da Capital. O sistema de localização por GPS é um dos prazos e critérios gerais no Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus, e do programa de priorização do transporte coletivo da Prefeitura de Porto Alegre.

Esta função também dá às empresas de ônibus e ao órgão gestor o poder de gerenciar e monitorar pela internet toda a frota em operação, possibilitando a prestação de um serviço de melhor qualidade aos usuários do transporte coletivo.

O evento ocorrerá na Travessa Mário Cinco Paus, no Centro Histórico. O aplicativo foi desenvolvido por intermédio da Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), sob gestão da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

Deixe seu comentário: