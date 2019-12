Porto Alegre Ônibus de Natal da Carris recebe doações de brinquedos

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2019

Coletivo realiza rodízio pelas principais linhas da empresa. Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris PMPA Coletivo realiza rodízio pelas principais linhas da empresa. (Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris PMPA) Foto: Fernanda Schwengber Leal/Carris PMPA

Integrado à Campanha do Brinquedo, o Ônibus Natal Alegre da Carris é um ponto móvel de coleta de doações que se tornarão presentes de Natal para as crianças atendidas pela rede de acolhimento municipal. Guiado pelo Papai Noel Helmut Kubbe Júnior, com a companhia da Mamãe Noel Patrícia de Oliveira Elizalde, o coletivo de número 719 foi adesivado com o tema das festas natalinas e a identificação visual da campanha. “Para nós, é uma forma de retribuir a confiança da população, utilizando a marca e a tradição da Carris para transformar o Natal de muitas crianças”, avalia o diretor-presidente da empresa, Cesar Griguc.

O coletivo realiza rodízio pelas principais linhas da empresa. Assim, percorre todas as regiões da cidade, levando o espírito natalino e incentivando a solidariedade. “O ponto de coleta móvel é mais um facilitador para que os passageiros possam doar. Por isso, é muito importante disponibilizar os ônibus que são usados diariamente para ir ao trabalho, escola, para que todos participem”, diz a primeira-dama, Tainá Vidal.

“Nada melhor que o transporte público para espalhar essa mensagem natalina e sensibilizar a população para doar”, destaca o secretário de Comunicação, Orestes de Andrade Jr. O Ônibus de Natal é uma ação tradicional da Carris, realizada em parceria com prefeitura. Consulte aqui os horários e as linhas.

O Natal Alegre 2019 tem patrocínio de Trilegal, Cyrela, Motormac, Center Shop, Aldo Magazine, OAB RS, Porto Alegre Airport. Conta com apoio de Acomac, Sindicov, Fenabrave, Abrasel, Convention Bureau, Sescon-RS, Sincopeças-RS, Fetransul, Sulpetro, Aehn, Lide, Adce, Setcergs, Agas, Seprogrs, Abrasce e Sinepe. Realização do Sindilojas POA, CDL POA, Sistema Fecomércio, Sesc/Senac, Shopping Total, Sindha, ACPA e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

