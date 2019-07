A unidade móvel do projeto Fique Sabendo estará em quatro locais no mês de julho com orientações de prevenção, distribuição de preservativos e testes rápidos e gratuitos de HIV, sífilis e hepatites B e C. Nesta terça-feira, 23, das 9h às 12h, o ônibus estaciona na avenida Loureiro da Silva, 515, sede do Ministério da Agricultura, em Porto Alegre.

Deixe seu comentário: