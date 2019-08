A ONU (Organização das Nações Unidas) e os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram no domingo (4) um acordo para a retomada da distribuição de alimentos nas zonas controladas por este grupo insurgente no país em guerra, que estava suspensa desde 20 de junho. O documento foi assinado no sábado em Sanaa, capital do Iêmen controlada pelos huthis.