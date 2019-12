Polícia Operação Anjos da Lei prende em flagrante um homem por tráfico de drogas em Porto Alegre

19 de dezembro de 2019

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Civil, através do Denarc (Departamento de Investigações do Narcotráfico), realizou a prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no bairro Morro Santana em Porto Alegre. Foram apreendidos oito tijolos de maconha pesando aproximadamente três quilos, 830 pedras de crack e uma balança de precisão.

Conforme o Delegado Thiago Bennemann, a ação policial se deu em uma residência utilizada para armazenamento de entorpecentes. A prisão ocorreu no decorrer de investigações que apuravam a distribuição de drogas ilegais para outros bairros na zona norte de Porto Alegre.

A ação integra a operação permanente do Denarc denominada “Anjos da Lei”, uma vez que a prisão ocorreu a poucos metros de um estabelecimento de ensino fundamental.

