Seis pessoas são presas em operação no combate aos crimes de abigeato, receptação de carne furtada e crimes contra o consumidor no interior do Estado

Na manhã desta sexta-feira (08), a Polícia Civil, através da Decrab (Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato) de Santiago, deflagrou a Operação Mascate no combate aos crimes de furto abigeato, receptação de carne furtada e crimes contra o consumidor nos municípios de São Borja, Maçambará e Itaqui, no interior do Estado. Seis pessoas foram presas.

De acordo com o delegado Guilherme Antunes, foram cumpridos doze mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva. “Um indivíduo que se encontrava na condição de foragido foi preso em flagrante por receptação. Na ação também foram apreendidas cerca de 150 quilos de carnes diversas, além de celulares e equipamentos utilizados na separação, fracionamento e embalagem dos alimentos”, afirmou o delegado.