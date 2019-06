O prefeito Nelson Marchezan Júnior sancionou nesta quinta-feira (13) a lei que inclui o Dia Internacional do Orgulho LGBT no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Município. A medida valoriza a luta pelos direitos da comunidade gay e o combate à violência. Porto Alegre tem a segunda maior Parada Livre do País, com milhares de pessoas e geração de desenvolvimento econômico.

