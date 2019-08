Os atletas do Grêmio fecharam os treinamentos para encarar o Flamengo neste sábado pelo Brasileirão

O grupo de atletas do Grêmio finalizou, na manhã desta sexta-feira (9), a preparação para encarar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, neste sábado (10).

Em atividade realizada com portões fechados durante a primeira parte no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi ajustou detalhes para o duelo. Quando o acesso da imprensa foi liberado, os jogadores disputavam o tradicional treino recreativo de véspera dos jogos.

Na sequência, alguns atletas ajustaram a pontaria em trabalho de conclusão ao gol após os cruzamentos das laterais. Como o Grêmio deve ter uma equipe reserva, alguns jogadores efetuaram um trabalho físico específico, sob orientação do preparador Rogério Dias.

O confronto válido pela 14ª rodada do campeonato nacional está marcado para as 19h.

Zagueiro

O Grêmio informa sua torcida que concluiu a negociação para aquisição dos direitos econômicos do zagueiro Rodrigues junto ao ABC, do Rio Grande do Norte, e assinou contrato definitivo com o jogador.

Nascido em 10 de outubro de 1997 na cidade de Carnaúba dos Dantas, Rodrigues tem seis jogos pelo Tricolor na temporada. Com o novo contrato, Grêmio e o jogador prorrogam o vínculo até dezembro de 2022.

Copa Mitad Del Mundo

Após pouco mais de seis horas de deslocamento com saída do aeroporto de Porto Alegre na última quarta-feira (7), a delegação gremista chegou à Quito, capital do Equador, para iniciar os trabalhos de aclimatação com foco na disputa da 5ª Copa Mitad Del Mundo Sub-19.

Atual campeão da competição, o elenco gremista realiza neste sábado pela manhã a última sessão de treinamentos no CT do Independiente Del Valle, sob comando do técnico Guilherme Bossle, antes da estreia diante dos colombianos do Atlético Nacional no domingo, às 8h (horário de Brasília).

Deixe seu comentário: