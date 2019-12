Esporte Os atletas do Grupo de Transição do Grêmio se reapresentaram

18 de dezembro de 2019

Elenco completo esteve no CT Luiz Carvalho para novos trabalhos. (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio FBPA)

Na tarde desta quarta-feira (18), os atletas do Grupo de Transição se reapresentaram no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho para a sequência de trabalhos previstos para a temporada 2020.

Com as presenças de toda a comissão técnica no vestiário da categoria, além dos assessores da presidência para o Grupo de Transição, Kevin Krieger e Romildo Bolzan Neto, o técnico Thiago Gomes começou a conversa com o elenco. O comandante gremista fez uma retomada sobre o que foi feito durante o ano, pontuando sobre o desempenho dos jogadores e as boas atuações durante a excursão realizada na Europa, a campanha no Brasileiro de Aspirantes, mais o título inédito conquistado na última semana, na disputa da Copa Ipiranga Sub-20.

“A nossa expectativa para 2020 é continuar o processo de desenvolvimento dos atletas, assim como foi feito este ano. É interessante ver essa evolução e acompanhar a consolidação da categoria da Transição, com resultados acontecendo dentro de campo, onde os atletas conseguem jogar cada vez mais próximos ao padrão de jogo do profissional. Acredito que o suporte que precisamos dar ao elenco profissional foi alcançado em 2019 e funcionou muito bem. Iniciaremos a nova temporada com este mesmo objetivo, mantendo o planejamento que foi acertado”, projetou Thiago.

Em seguida, Kevin Krieger falou aos presentes e reiterou a boa impressão deixada com as campanhas nas competições disputadas pelo elenco, valorizando a capacidade dos atletas assim como a necessidade da melhoria contínua no seu desempenho.

Para os próximos dias estão programadas as avaliações físicas dos jogadores, com o trabalho de campo iniciando no fim de semana. No dia 29 está marcado um amistoso diante do Pelotas, às 15h, no CFT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

