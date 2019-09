Os comandantes da final: confira os números dos técnicos Odair Hellmann e Tiago Nunes na temporada

*Valéria Possamai

A final da Copa do Brasil está chegando! E, antes da bola rolar para os primeiros 90 minutos da decisão do título para Athletico-PR e Inter, a Rádio Grenal traz os números dos protagonistas à beira do campo: os técnicos Odair Hellmann e Tiago Nunes.

Tiago Nunes

Começando pelos donos da casa, Tiago Nunes soma 35 jogos nesta temporada à frente do furação. O treinador já soma um título nesta temporada, a Copa Suruga, disputada no Japão.

As estatísticas de 2019 apontam para 15 vitórias, 5 empates, e 15 derrotas.

Em se tratando de Copa do Brasil, competição em disputa, são: 6 jogos, 2 vitorias, 3 empates, 1 derrota.

Nos mata-matas até chegar às finais, o treinador eliminou Fortaleza, Flamengo e Grêmio.

Odair Hellmann

Em 2019, Odair, o “Papito”, como é chamado, soma 51 jogos. Nas disputas, tem 30 vitórias, 9 empates, 12 derrotas. O treinador chega a sua primeira decisão e busca o título inédito à frente do Inter.

Pela Copa do Brasil, são seis duelos de mata-mata até aqui. Somando 5 vitórias, 1 derrota e nenhum empate. Até às finais, o colorado eliminou Paysandu, Palmeiras e Cruzeiro.

Ambos em busca do primeiro título nacional da carreira, Tiago e Odair dão início a busca da taça da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. A primeira decisão ocorre às 21h30, na Arena da Baixada. A finalíssima está marcada para o dia 18, na quarta-feira seguinte, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: