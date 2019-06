Os jogadores da seleção do Uruguai receberam camisetas personalizadas do Grêmio

Além do ponto conquistado sobre o Japão, na noite de quinta-feira (20), na Arena, a delegação uruguaia deixou Porto Alegre com lembranças do Grêmio. O clube, que cedeu o estádio e o centro de treinamentos para a equipe, presentou presenteou cada jogador uruguaio e o técnico Óscar Tabárez com uma camisa oficial do modelo Charrua, inspirada justamente na seleção do país vizinho.

A ação aconteceu na manhã desta sexta-feira (21), no último treino dos uruguaios em solo gaúcho antes de embarcar para o Rio de Janeiro, onde enfrentam o Chile na próxima segunda (24). O vice de futebol Duda Kroeff e os diretores Alberto Guerra e Deco Nascimento estiveram no treinamento representando o Conselho de Administração e o Departamento de Futebol, e entregaram o presente do Grêmio à delegação.

Renovação

Ainda nesta tarde desta sexta, era esperado que o atacante Da Silva assinasse a ampliação de vínculo com o Grêmio. Destaque nas categorias de base, o jovem está subindo para o time profissional e integrará os treinamentos do principal a partir da reapresentação do time, na próxima segunda-feira (24).

Além de Da Silva, outros dois jovens serão integrados as atividades do time profissional. Trata-se do atacante Guilherme Azevedo e do lateral-esquerdo Guilherme Guedes.

Atualmente, Da Silva tem contrato com o Tricolor até este ano. O time gaúcho busca ampliar o vínculo já prevendo o assédio de outros time. O Grêmio possui 70% dos direitos econômicos do jogador.

