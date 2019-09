Os novos iPhones serão lançados no Brasil no dia 18

A Apple confirmou a data de lançamento dos iPhones 11, 11 Pro e 11 Pro Max para o mercado brasileiro. Os três dispositivos serão vendidos por aqui a partir do dia 18 de outubro. Contudo, é possível que operadoras e varejistas parceiras da Apple comecem uma pré-venda ou mesmo criem uma lista de espera com interessados nos novos dispositivos alguns dias antes.

Essa última geração de iPhones foi apresentada oficialmente pela Maçã em um evento nos EUA no início deste mês. As vendas internacionais começaram na última sexta-feira, dia 20, na terra-natal da companhia e em vários outros mercados.

O lançamento no Brasil, apesar de não estar sincronizado com o dos principais mercados da empresa, está sendo o mais rápido para a Apple até agora. Em gerações anteriores dos iPhones, a Maçã chegou a vender seus produtos por aqui alguns meses depois de disponibilizá-los no exterior. Dessa vez, entretanto, teremos apenas quatro semanas de atraso no lançamento por aqui.

Compatibilidade 4G

Os iPhones 11 vendidos no Brasil serão os mesmos modelos disponibilizados na Europa, aqueles que já foram homologados pela Anatel. É importante frisar isso porque, caso você resolva importar um iPhone 11, 11 Pro ou 11 Pro Max dos EUA, ele não vai funcionar em todas as bandas do 4G brasileiro.

A confirmação dessa data de lançamento foi feita pela assessoria da Apple no Brasil para o PCWorld, o qual também conseguiu um comunicado oficial da empresa sobre o lançamento.

“Estamos muito animados em trazer a nova dual-câmera do iPhone 11, bem como a do iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, uma nova linha Pro para iPhone, que oferece a mais avançada performance para clientes do Brasil”, disse a companhia.

Os preços dos novos iPhones no Brasil ainda não foram revelados.

Descontinuidade

A Apple descontinuou as vendas dos celulares iPhone 7, 7 Plus, Xs e Xs Max após a chegada dos modelos da linha iPhone 11. O movimento já era esperado e faz parte da estratégia de mercado da companhia, que costuma retirar do mercado os dispositivos mais antigos ou que podem competir com os novos produtos.

O iPhone 7 e o 7 Plus foram lançados pela Apple em 2016 e ganharam notoriedade por serem os primeiros modelos da empresa sem uma conexão de 3,5 mm para fones de ouvido. A permanência dos produtos no mercado pode acabar atrapalhando a venda de celulares mais baratos da fabricante, como o iPhone 8 e o iPhone XR, que receberam cortes de preço no Brasil.

Já o iPhone Xs e o Xs Max, que foram lançados no ano passado, atuam em uma janela de mercado muito próxima dos dispositivos apresentados ontem, 10. Com isso, os smartphones poderiam ser nocivos para as vendas dos novos celulares.

Apesar de os smartphones terem sido descontinuados pela Apple, ainda será possível encontrar os dispositivos no mercado por meios alternativos, como revendas e estoques de varejo. Além disso, o fim da comercialização não significa que os celulares perderão o suporte. Todos os modelos que não serão mais fabricados foram lançados após o iPhone 6s e estão na lista de aparelhos que receberam o sistema operacional iOS 13.

